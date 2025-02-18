المؤتمر القومي العربي في رسالة مفتوحة إلى القمة العربية المرتقبة في القاهرة يأمل أن تسعى القمة الى الرفض الكامل لمقترحات ترامب للتهجير القسري أو الطوعي لأهل غزّة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2025 - 17:52

المؤتمر القومي العربي في رسالة مفتوحة إلى القمة العربية المرتقبة في القاهرة يأمل أن تسعى القمة الى الرفض الكامل لمقترحات ترامب للتهجير القسري أو الطوعي لأهل غزّة

منذ 59 mins 18 February، 2025
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