الامام الخامنئي: خطة الولايات المتحدة الحمقاء لغزة لن تتحقق – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2025 - 17:52

الامام الخامنئي: خطة الولايات المتحدة الحمقاء لغزة لن تتحقق

منذ 1 ساعة 18 February، 2025
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