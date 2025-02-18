الوكالة الوطنية للإعلام: طائرة إسرائيلية تحلق على علو منخفض جدًا في أجواء بلدات العباسية ودير قانون النهر وبدياس وبرج رحال حتى ضفاف الليطاني – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2025 - 17:52

الوكالة الوطنية للإعلام: طائرة إسرائيلية تحلق على علو منخفض جدًا في أجواء بلدات العباسية ودير قانون النهر وبدياس وبرج رحال حتى ضفاف الليطاني

منذ 1 ساعة 18 February، 2025
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