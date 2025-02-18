جيش العدو الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة من “هيرمز 900” تابعة له في أجواء جنوب لبنان بعد تعرضها لخلل تقني – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2025 - 16:12

جيش العدو الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة من “هيرمز 900” تابعة له في أجواء جنوب لبنان بعد تعرضها لخلل تقني

منذ 10 mins 18 February، 2025
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