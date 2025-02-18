الرئيس اللبناني جوزاف عون: القرار اللبناني موحد في اعتماد الخيار الدبلوماسي لإستعادة الأرض ولا أحد يريد الحرب بل الدولة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 18 2025 - 16:12

الرئيس اللبناني جوزاف عون: القرار اللبناني موحد في اعتماد الخيار الدبلوماسي لإستعادة الأرض ولا أحد يريد الحرب بل الدولة

منذ 14 mins 18 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة