خليل الحية: ما زلنا نعملُ ليل نهار وفي كل الاتجاهات ومع الوسطاء لإلزام الاحتلال بما تم الاتفاق عليه في المرحلة الأولى – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2025 - 16:10

خليل الحية: ما زلنا نعملُ ليل نهار وفي كل الاتجاهات ومع الوسطاء لإلزام الاحتلال بما تم الاتفاق عليه في المرحلة الأولى

منذ 56 mins 18 February، 2025
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