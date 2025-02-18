مراسل المنار: أهالي بلدة كفركلا بدأوا الدخول الى بلدتهم سيراً على الاقدام – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 18 2025 - 10:42

مراسل المنار: أهالي بلدة كفركلا بدأوا الدخول الى بلدتهم سيراً على الاقدام

منذ 13 mins 18 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة