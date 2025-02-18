وزير الخارجية الايراني: الوفد الايراني في تشييع السيد نصر الله يمثل الحكومة ومجلس الشورى الاسلامي وجميع الاجهزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2025 - 10:42

وزير الخارجية الايراني: الوفد الايراني في تشييع السيد نصر الله يمثل الحكومة ومجلس الشورى الاسلامي وجميع الاجهزة

منذ 1 ساعة 18 February، 2025
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