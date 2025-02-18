تاس عن الكرملين: روسيا مستعدة لمساعدة إيران في حل المشكلات المتعلقة ببرنامجها النووي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2025 - 08:44

تاس عن الكرملين: روسيا مستعدة لمساعدة إيران في حل المشكلات المتعلقة ببرنامجها النووي

منذ 51 mins 18 February، 2025
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