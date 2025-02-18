قوات الاحتلال تعتقل الشاب إيثار خالد دويكات من منزله في عسكر البلد شرقي مدينة نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 18 2025 - 08:42

قوات الاحتلال تعتقل الشاب إيثار خالد دويكات من منزله في عسكر البلد شرقي مدينة نابلس

منذ 2 ساعة 18 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة