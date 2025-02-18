مستوطنون يحرقون مركبات لفلسطينيين في قرية سوسيا بمسافر يطا جنوبي الخليل بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 18 2025 - 06:40

مستوطنون يحرقون مركبات لفلسطينيين في قرية سوسيا بمسافر يطا جنوبي الخليل بالضفة الغربية

منذ 26 mins 18 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة