القناة 13 الإسرائيلية: وفد “إسرائيل” سيبحث فقط استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة دون التطرق للمرحلة الثانية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2025 - 06:40

القناة 13 الإسرائيلية: وفد “إسرائيل” سيبحث فقط استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة دون التطرق للمرحلة الثانية

منذ 58 mins 18 February، 2025
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