المفوض العام للأونروا: انهيار الوكالة من شأنه خلق فراغ خطير في تقديم الخدمات ويهدد الاستقرار في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2025 - 06:40

المفوض العام للأونروا: انهيار الوكالة من شأنه خلق فراغ خطير في تقديم الخدمات ويهدد الاستقرار في المنطقة

منذ 1 ساعة 18 February، 2025
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