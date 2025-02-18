قوات الاحتلال تقتحم حي القرعان بمدينة قلقيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2025 - 04:28

قوات الاحتلال تقتحم حي القرعان بمدينة قلقيلية

منذ 50 mins 18 February، 2025
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