استطلاع رأي للقناة 12 العبرية : 68% من “الإسرائيليين” يفضلون استعادة الرهائن على تقويض سلطة حماس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 17 2025 - 23:26

استطلاع رأي للقناة 12 العبرية : 68% من “الإسرائيليين” يفضلون استعادة الرهائن على تقويض سلطة حماس

منذ 2 ساعة 17 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة