بلدية كفركلا تعلن عن تأجيل دخول الأهالي إليها حتى يوم الأربعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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February 17 2025 - 23:24

بلدية كفركلا تعلن عن تأجيل دخول الأهالي إليها حتى يوم الأربعاء

منذ 3 ساعة 17 February، 2025
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