مراسل المنار: طيران العدو الصهيوني اغار على الأطراف الجنوبية لبلدة طيرحرفا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 17 2025 - 20:30

مراسل المنار: طيران العدو الصهيوني اغار على الأطراف الجنوبية لبلدة طيرحرفا

منذ 24 mins 17 February، 2025
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