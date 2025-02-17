حزب الله: يعتبر هذا الاعتداء المشبوه عملاً فتنويًا خصوصًا في هذا التوقيت الحساس حيث تستعد ‏البلاد ليوم مفصلي يتمثّل في استحقاق الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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February 17 2025 - 17:12

حزب الله: يعتبر هذا الاعتداء المشبوه عملاً فتنويًا خصوصًا في هذا التوقيت الحساس حيث تستعد ‏البلاد ليوم مفصلي يتمثّل في استحقاق الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب

منذ 7 mins 17 February، 2025
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