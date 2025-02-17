حزب الله: ندين الاعتداء على نصب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في منطقة الجرمق العيشية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 17 2025 - 17:12

حزب الله: ندين الاعتداء على نصب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في منطقة الجرمق العيشية

منذ 9 mins 17 February، 2025
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