بيان قصر بعبدا: هناك رحلات سيتم إرسالها إلى اللبنانيين الموجودين في طهران وستكون بإشراف وزير الأشغال – موقع قناة المنار – لبنان
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February 17 2025 - 17:12

بيان قصر بعبدا: هناك رحلات سيتم إرسالها إلى اللبنانيين الموجودين في طهران وستكون بإشراف وزير الأشغال

منذ 18 mins 17 February، 2025
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