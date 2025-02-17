بيان قصر بعبدا: تكليف وزير الخارجية متابعة الاتصالات لتأمين عودة المسافرين الذين لا يزالون في إيران – موقع قناة المنار – لبنان
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February 17 2025 - 17:12

بيان قصر بعبدا: تكليف وزير الخارجية متابعة الاتصالات لتأمين عودة المسافرين الذين لا يزالون في إيران

منذ 19 mins 17 February، 2025
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