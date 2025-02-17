من هو المستهدف في غارة صيدا صباح اليوم؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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February 17 2025 - 13:28

من هو المستهدف في غارة صيدا صباح اليوم؟

منذ 31 mins 17 February، 2025
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لبنان

نعت الجماعة الإسلامية  المسؤول العسكري في حماس الشهيد محمود شاهين الذي اغتيل بغارة صيدا،والذي تم قبل قليل انتشال جثمانه  من السيارة التي استهدفتها غارة اسرائيلية على طريق الأولي عند المدخل الشمالي لمدينة صيدا بعدما اخمدت فرق الإطفاء  النيران المشتعلة فيها.

استهدفت مسيرة اسرائيلية قرابة الساعة الحادية عشرة صباحا سيارة من نوع هيونداي النترا رصاصية اللون بينما كانت تقطع سيرها على الطريق البحري مدخل صيدا الشمالي مسرب من صيدا باتجاه بيروت قبل مطعم العربي.

على الفور توجهت سيارات الإسعاف والدفاع المدني الذي عمل على  اخماد الحريق الذي شب بالسيارة وحولها إلى بقايا هيكل سيارة كما قام عناصر الدفاع المدني بسحب شهيد من السيارة وعملت سيارات الإسعاف على نقله إلى مستشفى صيدا الحكومي.

من جهة اخرى أفادت القناة 12 الإسرائيليّة، بأنّ “المستهدف في الغارة من مسيّرة إسرائيليّة على سيّارة في صيدا جنوبي لبنان، هو مسؤول كبير في حركة حماس”.

 

 

 

 

المصدر: المنار

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