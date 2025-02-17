الرئيس اللبناني: العدو الاسرائيلي لا يؤتمن له ونحن متخوفون من عدم تحقيق الانسحاب الكامل غدا وسيكون الرد وطني وجامع – موقع قناة المنار – لبنان
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February 17 2025 - 13:28

الرئيس اللبناني: العدو الاسرائيلي لا يؤتمن له ونحن متخوفون من عدم تحقيق الانسحاب الكامل غدا وسيكون الرد وطني وجامع

منذ 46 mins 17 February، 2025
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