مراسل المنار: استشهاد مواطن باستهداف سيارته بصاروخ اطلقته مسيرة معادية عند مدخل صيدا في منطقة الاولى – موقع قناة المنار – لبنان
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February 17 2025 - 13:28

مراسل المنار: استشهاد مواطن باستهداف سيارته بصاروخ اطلقته مسيرة معادية عند مدخل صيدا في منطقة الاولى

منذ 2 ساعة 17 February، 2025
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