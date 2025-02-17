مراسل المنار: مسيرة للعدو تستهدف سيارة مدنية عند كورنيش صيدا البحري في منطقة الاولى – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 17 2025 - 13:28

مراسل المنار: مسيرة للعدو تستهدف سيارة مدنية عند كورنيش صيدا البحري في منطقة الاولى

منذ 2 ساعة 17 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة