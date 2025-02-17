إذاعة جيش الاحتلال: حزب الله أطلق 5 مسيرات تجاه إسرائيل منذ اتفاق وقف إطلاق النار اجتازت 4 منها المجال الجوي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 17 2025 - 09:14

إذاعة جيش الاحتلال: حزب الله أطلق 5 مسيرات تجاه إسرائيل منذ اتفاق وقف إطلاق النار اجتازت 4 منها المجال الجوي

منذ 24 mins 17 February، 2025
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