مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تقتحم بلدة المزرعة الغربية شمال غرب رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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February 17 2025 - 04:14

مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تقتحم بلدة المزرعة الغربية شمال غرب رام الله

منذ 3 ساعة 17 February، 2025
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