صحيفة كوميرسانت الروسية: من المتوقع أن تبدأ محادثات بشأن أوكرانيا بمشاركة وفد روسي الثلاثاء في الرياض – موقع قناة المنار – لبنان
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February 17 2025 - 04:14

صحيفة كوميرسانت الروسية: من المتوقع أن تبدأ محادثات بشأن أوكرانيا بمشاركة وفد روسي الثلاثاء في الرياض

منذ 4 ساعة 17 February، 2025
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