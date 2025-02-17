ترامب: عقد الأسلحة “لإسرائيل” أبرم في عهد بايدن وتم رفض تسليمها لكنني أرى الأمر بشكل مختلف وهو السلام عبر القوة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 17 2025 - 04:14

ترامب: عقد الأسلحة “لإسرائيل” أبرم في عهد بايدن وتم رفض تسليمها لكنني أرى الأمر بشكل مختلف وهو السلام عبر القوة

منذ 4 ساعة 17 February، 2025
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