مراسل المنار: قوات العدو تنفذ هذا المساء تفجيرات في اللبونة وميس الجبل و كفركلا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2025 - 22:24

مراسل المنار: قوات العدو تنفذ هذا المساء تفجيرات في اللبونة وميس الجبل و كفركلا

منذ 1 ساعة 16 February، 2025
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