اعلام العدو: حركتا حماس والجهاد الإسلامي تتقاسمان منصة تسليم الأسرى في هذا اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2025 - 09:12

اعلام العدو: حركتا حماس والجهاد الإسلامي تتقاسمان منصة تسليم الأسرى في هذا اليوم

منذ 17 mins 15 February، 2025
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