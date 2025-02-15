فرق الصليب الأحمر تتجه إلى مكان تسليم الأسرى الصهاينة الثلاثة بخان يونس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2025 - 09:12

فرق الصليب الأحمر تتجه إلى مكان تسليم الأسرى الصهاينة الثلاثة بخان يونس

منذ 23 mins 15 February، 2025
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