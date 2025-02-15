الناطق باسم حماس د.عبد اللطيف القانوع: استئناف عملية التبادل اليوم جاءت وفق التزامنا مع الوسطاء وحصولنا على ضمانات لإلزام العدو بالاتفاق – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 15 2025 - 09:12

الناطق باسم حماس د.عبد اللطيف القانوع: استئناف عملية التبادل اليوم جاءت وفق التزامنا مع الوسطاء وحصولنا على ضمانات لإلزام العدو بالاتفاق

منذ 34 mins 15 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة