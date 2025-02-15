المبعوثة الاميركية مورغان أورتاغوس تصل الى بيروت غداً الأحد في اطار بحث استكمال الانسحاب الاسرائيلي الكامل من جنوب لبنان المقرر في 18 شباط الجاري – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 15 2025 - 09:12

المبعوثة الاميركية مورغان أورتاغوس تصل الى بيروت غداً الأحد في اطار بحث استكمال الانسحاب الاسرائيلي الكامل من جنوب لبنان المقرر في 18 شباط الجاري

منذ 44 mins 15 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة