انطلاق تحضيرات كتائب القسام وسرايا القدس لتسليم 3 أسرى إسرائيليين في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة ضمن صفقة التبادل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2025 - 09:12

انطلاق تحضيرات كتائب القسام وسرايا القدس لتسليم 3 أسرى إسرائيليين في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة ضمن صفقة التبادل

منذ 2 ساعة 15 February، 2025
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