الرئاسة الأميركية تعلن منع “وكالة أسوشيتد برس” الاميركية من دخول المكتب البيضوي وطائرة الرئيس دونالد ترامب “إير فورس وان” حتى إشعار آخر بسبب رفضها تسمية خليج المكسيك “خليج أميركا” – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2025 - 09:12

الرئاسة الأميركية تعلن منع “وكالة أسوشيتد برس” الاميركية من دخول المكتب البيضوي وطائرة الرئيس دونالد ترامب “إير فورس وان” حتى إشعار آخر بسبب رفضها تسمية خليج المكسيك “خليج أميركا”

منذ 2 ساعة 15 February، 2025
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