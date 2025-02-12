زوارق حربية إسرائيلية تُطلق نيرانها باتجاه ساحل مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 12 2025 - 07:38

زوارق حربية إسرائيلية تُطلق نيرانها باتجاه ساحل مدينة غزة

منذ 48 mins 12 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة