ترامب: نقدر ما فعله بوتين بالإفراج عن المواطن الأميركي مارك فوغل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2025 - 07:36

ترامب: نقدر ما فعله بوتين بالإفراج عن المواطن الأميركي مارك فوغل

منذ 1 ساعة 12 February، 2025
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