قوات الاحتلال تعتقل الشاب محمد عكوب بعد اقتحام منزله في منطقة الضاحية بمدينة نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2025 - 06:06

قوات الاحتلال تعتقل الشاب محمد عكوب بعد اقتحام منزله في منطقة الضاحية بمدينة نابلس

منذ 2 ساعة 12 February، 2025
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