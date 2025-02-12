قوات الاحتلال تداهم المركز الصحي التابع للأونروا في مخيم العروب شمال الخليل وتدمر بعض محتوياته – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2025 - 04:32

قوات الاحتلال تداهم المركز الصحي التابع للأونروا في مخيم العروب شمال الخليل وتدمر بعض محتوياته

منذ 12 mins 12 February، 2025
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