وزير الخارجية الأمريكي: ترامب وفى بعهده بالإفراج عن المواطن الأمريكي المحتجز في روسيا منذ ثلاث سنوات ونصف – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2025 - 04:34

وزير الخارجية الأمريكي: ترامب وفى بعهده بالإفراج عن المواطن الأمريكي المحتجز في روسيا منذ ثلاث سنوات ونصف

منذ 25 mins 12 February، 2025
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