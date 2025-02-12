قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين وتعتدي عليهم بعد دهم منازلهم في مخيم العروب شمالي الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2025 - 04:34

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين وتعتدي عليهم بعد دهم منازلهم في مخيم العروب شمالي الخليل

منذ 40 mins 12 February، 2025
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