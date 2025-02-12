قوات الاحتلال تقتحم قرية عينابوس جنوب نابلس تمهيدا لهدم منزل الشهيد سامر حسين منفذ عملية “أريئيل” – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2025 - 04:34

قوات الاحتلال تقتحم قرية عينابوس جنوب نابلس تمهيدا لهدم منزل الشهيد سامر حسين منفذ عملية “أريئيل”

منذ 1 ساعة 12 February، 2025
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