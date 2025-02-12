قوات الاحتلال تنتشر في محيط مخيم العروب شمالي الخليل في الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2025 - 03:00

قوات الاحتلال تنتشر في محيط مخيم العروب شمالي الخليل في الضفة الغربية

منذ 16 mins 12 February، 2025
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