مندوب الصين بمجلس الأمن الدولي استمع الثلاثاء لمخاوف السفراء العرب بشأن التطورات المتعلقة بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2025 - 01:28

مندوب الصين بمجلس الأمن الدولي استمع الثلاثاء لمخاوف السفراء العرب بشأن التطورات المتعلقة بغزة

منذ 19 mins 12 February، 2025
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