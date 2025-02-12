وزارة الخارجيّة المصرية: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين سبيل الاستقرار في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2025 - 01:28

وزارة الخارجيّة المصرية: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين سبيل الاستقرار في المنطقة

منذ 1 ساعة 12 February، 2025
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