وزارة الخارجيّة المصرية: القاهرة تعتزم طرح تصور متكامل لإعادة إعمار قطاع غزة وبصورة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2025 - 01:28

وزارة الخارجيّة المصرية: القاهرة تعتزم طرح تصور متكامل لإعادة إعمار قطاع غزة وبصورة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه

منذ 1 ساعة 12 February، 2025
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