الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعرب عن أمله بأن يشكّل إفراج روسيا عن الأميركي مارك فوغيل المعتقل لديها مدخلا لبدء علاقات جديدة مع موسكو من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2025 - 01:28

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعرب عن أمله بأن يشكّل إفراج روسيا عن الأميركي مارك فوغيل المعتقل لديها مدخلا لبدء علاقات جديدة مع موسكو من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا

منذ 1 ساعة 12 February، 2025
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