كتائب القسام: تمكّن مقاومونا من الاشتباك بالأسلحة الرشاشة مع قوة صهيونية في حي المنشية بمخيم نور شمس في مدينة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2025 - 20:52

كتائب القسام: تمكّن مقاومونا من الاشتباك بالأسلحة الرشاشة مع قوة صهيونية في حي المنشية بمخيم نور شمس في مدينة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة

منذ 9 mins 11 February، 2025
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