قيادة الجيش: ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة جرد الطيبة – بعلبك ما بين الساعة 15.00 والساعة 16.00 – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2025 - 14:44

قيادة الجيش: ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة جرد الطيبة – بعلبك ما بين الساعة 15.00 والساعة 16.00

منذ 13 mins 11 February، 2025
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